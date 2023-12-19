Пензенский «Дизель» проведет традиционный «Мишкопад»

Вечером во вторник, 19 декабря, пензенский «Дизель» встретится с «Омскими Крыльями». По окончании матча пройдет традиционная благотворительная акция под названием «Мишкопад».
Ее суть заключается в том, что болельщики бросают на лед принесенные мягкие игрушки, хоккеисты собирают их и передают воспитанникам детского дома.
«Мишкопад пройдет сразу после финальной сирены заключительного домашнего матча», - уточнили в телеграм-канале клуба.
С 17 декабря главного тренера «Дизеля» Алексея Ваулина отстранили от должности. В текущем сезоне под его руководством команда одержала 12 побед и потерпела 25 поражений.
Исполнять обязанности главного тренера команды стал Дмитрий Шандуров. 17 декабря ХК «Дизель» обыграл новокузнецкий «Металлург».
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