Пензенский «Дизель» проведет традиционный «Мишкопад»

19.12.2023 | 09:27

Вечером во вторник, 19 декабря, пензенский «Дизель» встретится с «Омскими Крыльями». По окончании матча пройдет традиционная благотворительная акция под названием «Мишкопад».

Ее суть заключается в том, что болельщики бросают на лед принесенные мягкие игрушки, хоккеисты собирают их и передают воспитанникам детского дома.

«Мишкопад пройдет сразу после финальной сирены заключительного домашнего матча», - уточнили в телеграм-канале клуба.

С 17 декабря главного тренера «Дизеля» Алексея Ваулина отстранили от должности. В текущем сезоне под его руководством команда одержала 12 побед и потерпела 25 поражений.

Исполнять обязанности главного тренера команды стал Дмитрий Шандуров. 17 декабря ХК «Дизель» обыграл новокузнецкий «Металлург».