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Спорт

«Зенит» в четвертый раз проиграл на родном поле

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Футболисты «Зенита» никак не могут прервать серию неудач в чемпионате Второй национальной лиги. На родном поле они уступили в четвертый раз подряд, при этом снова не сумев забить мяч в ворота соперника.

Начало поединка против тульского «Арсенала-2» получилось крайне неудачным. Мало того что пензенцы пропустили гол, так еще и остались в меньшинстве: желтую, а затем красную карточку получил нападающий Денис Крюков.

Вдесятером играть против искушенного соперника сложно, но зенитовцы старались исправить ситуацию. Долгое время минимальное отставание сохранялось, но в концовке матча туляки сумели увеличить отрыв. Финальный свисток прозвучал при счете 2:0 в пользу «канониров».

Очередное поражение оставило пензенскую команду с 12 очками на последнем месте в своей подгруппе. Следующую встречу сине-бело-зеленые проведут в Тамбове - против местного «Спартака».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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