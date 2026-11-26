Вечером в четверг, 26 ноября, пензенский «Дизель» на своем льду встретился с воскресенским «Химиком» и снова потерпел неудачу.

Счет в матче открыли гости - Никита Буруянов зажег красный свет за воротами хозяев на 9-й минуте.

Во втором периоде Дмитрий Соловьев забил «Дизелю» еще один гол, но пензенцы за 15 секунд до конца временного отрезка сумели ответить. Метким броском отметился Иван Манин.

После этого удача окончательно отвернулась от хозяев льда. В третьем периоде по шайбе им забросили Максим Филимонов, Егор Филин и Дмитрий Соловьев. «Дизелисты» сумели еще только раз огорчить вратаря гостей - отличился Итай Иешуа Гуревич.

Итог встречи - очередное поражение, 2:5.

Следующая игра у пензенцев 28 ноября, соперник - «Звезда» из Москвы.