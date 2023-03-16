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Спорт

На первенстве Пензенской области по боксу определили состав сборной

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Во дворце единоборств «Воейков» парни из разных районов собрались, чтобы принять участие в престижных состязаниях. Первенство Пензенской области по боксу объединило не одну сотню человек. Спортсменам - от 13 до 16 лет.

«Это отборочные соревнования перед первенством Поволжья, определяется сборная команда области - юноши и младшего, и старшего возраста», - пояснил исполнительный директор федерации бокса Олег Рахматулин.

Первенство проводится по олимпийской системе: спортсмен выбывает после первого поражения. Самые удачливые боксеры проведут по три боя.

Матвей Жигалин занимается боксом пять с половиной лет и на ринге чувствует себя уверенно.

«В первые 10 секунд боя я уже понимаю, какой противник, и делаю план на дальнейшие раунды», - рассказал участник соревнований.

Организаторы состязаний расценивают первенство области и как начальную подготовку к всероссийской спартакиаде. Она состоится в 2024 году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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