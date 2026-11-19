Площадь Ленина преображается в преддверии зимы. Здесь уже установили белые светодиодные елочки разной высоты.

Монтаж 38 конструкций (10 двухметровых, 10 трехметровых и 18 четырехметровых), которые украшают центр Пензы, обошелся городской казне в 588 300 рублей. На предварительный ремонт всех елочек и фигуры «Олени с санями» выделялся 1 000 000 рублей.

Здесь же, на площади Ленина, с 10 ноября ведется сборка главной городской елки, вскоре установят также 2 числовые инсталляции «2027» и (впервые) 15-метровую конструкцию «С НОВЫМ ГОДОМ!».

С 21 декабря тут начнет работать дом Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что в Пензе уже определились с датами старта и завершения новогодней кампании. Торжества начнутся 20 декабря и продлятся до 10 января. Уже к первому дню зимы город должен быть украшен к праздникам.