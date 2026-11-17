Стоимость доставки, сборки и обслуживания дома Деда Мороза, который по традиции устанавливают на площади Ленина в Пензе, в этом сезоне не изменится. За работы, как и в прежние годы, заплатят 250 000 рублей.

«Дата начала оказания услуг - 23 ноября», - уточняется в проекте договора, размещенном на портале госзакупок во вторник, 17-го числа.

Дом Деда Мороза - сборно-разборная конструкция размером 4,7 м × 5,7 м. До конца новогодней кампании маленькие пензенцы смогут бесплатно общаться здесь с зимним волшебником.

Как правило, приемная открыта с 17:00 до 18:00. Дети читают стихи и обычно получают за это конфеты. За сезон избушку посещают около 5 000 ребят.

Также на срубе закрепляют почтовый ящик, куда и дети, и взрослые могут положить письма с пожеланиями.

По завершении праздников дом разбирают, на эти работы выделяют дополнительные средства.