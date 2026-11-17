В Пензенской области опять вводятся ограничения по объему продажи бензина и дизельного топлива для физических и юридических лиц. Решение было принято во вторник, 17 ноября, на заседании оперативного штаба региона.

По словам губернатора Олега Мельниченко, на АЗС будут отпускать не более 50 литров бензина на одно транспортное средство (не более, может быть и менее, подчеркнул он) и не более 200 литров дизтоплива.

Продажа бензина в канистры запрещена.

Причиной введения таких мер Олег Мельниченко назвал продолжающиеся массовые атаки по ключевым объектам нефтепереработки. Это повлекло ограничение поставок на территорию региона.

Он добавил, что на 17 ноября в Пензенской области порядка 75% АЗС полностью обеспечены всеми видами топлива.

Жители Пензы заметили нехватку бензина на заправках и выросшие цены на топливо с конца июня. Очереди на АЗС тогда стали обычным делом.

23 июня в Пензенской области впервые ввели ограничения на продажу топлива. По решению оперативного штаба заправка на АЗС осуществлялась только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина была ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива - до 200 литров.

При этом на части заправок лимиты были другими - по инициативе самих сетей: отпускали не более 30 литров за раз, бензин в канистры не продавали (хотя официально запрет на это был отменен 24 июля).

В очередях на АЗС происходили драки. Горожане в ожидании топлива стали ночевать на заправках.

28 октября в Пензенской области по предложению губернатора отменили все действовавшие ограничения по объему продажи бензина и дизельного топлива. Ситуация в этой сфере стабилизировалась - при поддержке Правительства РФ и во взаимодействии с отраслевыми компаниями.

Главы муниципальных образований Пензенской области в конце октября докладывали, что горючее на автозаправках есть. Однако губернатор обращал внимание, что режим повышенной готовности, действующий для стабилизации внутреннего рынка топливно-энергетических ресурсов, сохраняется.