Озвучен срок начала монтажа главной елки Пензы

В Пензе к монтажу елки на площади Ленина приступят в середине ноября, сообщил в соцсетях глава города Олег Денисов.

Вдобавок на территории появятся традиционные светодиодные елки, 2 числовые инсталляции «2027» и новинка - световая конструкция-поздравление.

«Ее приобретем и установим благодаря туристическому налогу», - рассказал Денисов.

Ранее стало известно, что начальная (максимальная) цена, которую заказчик, парк Белинского, готов заплатить за поставку новой инсталляции, - 1 178 620 рублей.

Также на площади Ленина по традиции откроется домик Деда Мороза.

В 2025 году к сбору главной городской елки приступили 26 ноября. Монтаж и оформление обошлись в 1 млн 74 тысячи 295 рублей.