За 8 месяцев отряд «Тигр» выявил 88 преступлений

В Пензенской области с января по август бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вышли на дежурства свыше 11 500 раз. Они охраняли порядок совместно сотрудниками МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии.

Наибольшее количество выходов сделали участники подразделений Городищенского, Нижнеломовского, Мокшанского, Никольского и Тамалинского районов, а также Кузнецка, Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов Пензы.

«При непосредственном участии «тигров» сотрудниками полиции было выявлено 88 преступлений и пресечено 1 105 административных правонарушений», - рассказали в областном правительстве.

В выявлении преступлений отличились подразделения Октябрьского и Первомайского районов Пензы, города Кузнецка, Сердобского района, Наровчатского, Мокшанского, Бессоновского, Шемышейского и Башмаковского районов.

В пресечении административных правонарушений наилучшие результаты продемонстрировали подразделения Кузнецка, Заречного, Первомайского и Ленинского районов Пензы, Лопатинского, Каменского, Нижнеломовского, Наровчатского, Бековского, Шемышейского и Сердобского районов.