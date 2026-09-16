За 8 месяцев отряд «Тигр» выявил 88 преступлений

Общество

За 8 месяцев отряд «Тигр» выявил 88 преступлений
Печать
Max

В Пензенской области с января по август бойцы отряда содействия полиции «Тигр» вышли на дежурства свыше 11 500 раз. Они охраняли порядок совместно сотрудниками МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и Росгвардии.

Наибольшее количество выходов сделали участники подразделений Городищенского, Нижнеломовского, Мокшанского, Никольского и Тамалинского районов, а также Кузнецка, Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов Пензы.

«При непосредственном участии «тигров» сотрудниками полиции было выявлено 88 преступлений и пресечено 1 105 административных правонарушений», - рассказали в областном правительстве.

В выявлении преступлений отличились подразделения Октябрьского и Первомайского районов Пензы, города Кузнецка, Сердобского района, Наровчатского, Мокшанского, Бессоновского, Шемышейского и Башмаковского районов.

В пресечении административных правонарушений наилучшие результаты продемонстрировали подразделения Кузнецка, Заречного, Первомайского и Ленинского районов Пензы, Лопатинского, Каменского, Нижнеломовского, Наровчатского, Бековского, Шемышейского и Сердобского районов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
полиция тигр безопасность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!