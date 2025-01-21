Аукцион на отлов бродячих собак в Пензе признали состоявшимся

21.01.2025 | 19:20

Во вторник, 21 января, в Управлении ЖКХ г. Пензы подвели итоги электронного аукциона на оказание услуг по отлову, содержанию и дальнейшему использованию животных без владельцев.

На этот раз торги признали состоявшимися: на них поступила 1 заявка, которую сочли соответствующей заявленным требованиям. Стоимость контракта составит 4 911 417 рублей.

Аукцион на отлов бродячих животных на территории Пензы в 2025 году проводился дважды. На первый конкурс, проходивший с 17 по 24 декабря, ни одной заявки не поступило. 27-го числа стартовала новая процедура, которая завершилась 17 января.

В управлении ЖКХ объяснили, что до декабря 2024-го проблемой бездомных животных занималось муниципальное унитарное предприятие по очистке города. Однако в конце ушедшего года началась реорганизация МУПа, на время которой он не мог участвовать в торгах.

В итоге на январь - февраль пришлось заключить прямой договор с ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города». Под этим названием бывшая муниципальная организация продолжает работу.

Расценки на услуги по отлову животных поднялись по сравнению с предыдущим годом. Их средняя стоимость в расчете на 1 особь сейчас такова:

- прием сообщения о бродячей собаке и ее отлов - 810 рублей (в 2024-м было 593 рубля),

- транспортировка - 388 рублей (было 333),

- содержание в приюте с проведением осмотра - 232 рубля в сутки (было 196),

- вакцинация от бешенства - 1 057 рублей,

- стерилизация мужской особи - 2 055 рублей (было 2 048), женской - 3 167 (2 976),

- учет - 16,20 рубля,

- маркировка неснимаемыми метками - 64 рубля (было 54),

- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек;

- возврат на прежнее место обитания - 557 рублей (было 433),

- умерщвление - 536 рублей (было 461),

- утилизация умерших или усыпленных - 542 рубля (было 441).

Содержание в приютах животных, которые не могут быть возвращены, до момента их передачи новым владельцам или наступления естественной смерти обойдется в 232 рубля в сутки.

Ранее сообщалось, что за 2024 год в Пензе отловили более 500 бродячих собак.