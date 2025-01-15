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Общество

В Пензе за год отловили более 500 бродячих собак

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В 2024 году в Пензе было отловлено более 500 бездомных собак. Их помещали в приют (он рассчитан на 82 особи), вакцинировали от бешенства и других инфекций, стерилизовали и маркировали неснимаемыми бирками.

Об этом рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ Пензы Александр Савенков. Он напомнил, что до декабря прошлого года проблемой бездомных животных занималось муниципальное унитарное предприятие по очистке города.

В Пензе за год отловили более 500 бродячих собак

«Однако в конце ушедшего года предприятие прошло процедуру реорганизации, на время которой не могло участвовать в торгах на заключение муниципального контракта на 2025 год», - пояснил Александр Савенков.

В Пензе за год отловили более 500 бродячих собак

В декабре на портале госзакупок дважды объявляли аукцион на отлов животных. Первый конкурс, проходивший с 17 по 24 декабря, признали несостоявшимся, так как ни одной заявки не поступило. 27-го числа стартовала новая процедура, которая завершится 17 января.

В Пензе за год отловили более 500 бродячих собак

По словам Александра Савенкова, временно заключен прямой договор на январь - февраль с организацией ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города». Под этим названием бывшая муниципальная организация продолжает работу.

В Пензе за год отловили более 500 бродячих собак

В администрации Пензы напомнили, что отлов животных должен производиться гуманными способами. Заявления от физических и юридических лиц следует направлять в Управление ЖКХ Пензы по телефону и в письменном виде, в том числе по электронной почте.

В Пензе за год отловили более 500 бродячих собак

«Также горожане могут приехать в пункт передержки, чтобы выбрать и забрать к себе домой будущего питомца. Сделать это можно по адресу: г. Пенза, ул. Осенняя, 5, с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00», - добавили в мэрии.

В 2018 году на улицах Пензы было отловлено 742 бездомных животных, в 2019-м - 844. Затем наблюдался спад: в 2020-м - 155, в 2021-м - 222, в 2023-м - 379 собак.

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Источник — фото администрации Пензы
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