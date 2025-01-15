В Пензе за год отловили более 500 бродячих собак

15.01.2025 | 12:16

В 2024 году в Пензе было отловлено более 500 бездомных собак. Их помещали в приют (он рассчитан на 82 особи), вакцинировали от бешенства и других инфекций, стерилизовали и маркировали неснимаемыми бирками.

Об этом рассказал заместитель начальника Управления ЖКХ Пензы Александр Савенков. Он напомнил, что до декабря прошлого года проблемой бездомных животных занималось муниципальное унитарное предприятие по очистке города.

«Однако в конце ушедшего года предприятие прошло процедуру реорганизации, на время которой не могло участвовать в торгах на заключение муниципального контракта на 2025 год», - пояснил Александр Савенков.

В декабре на портале госзакупок дважды объявляли аукцион на отлов животных. Первый конкурс, проходивший с 17 по 24 декабря, признали несостоявшимся, так как ни одной заявки не поступило. 27-го числа стартовала новая процедура, которая завершится 17 января.

По словам Александра Савенкова, временно заключен прямой договор на январь - февраль с организацией ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города». Под этим названием бывшая муниципальная организация продолжает работу.

В администрации Пензы напомнили, что отлов животных должен производиться гуманными способами. Заявления от физических и юридических лиц следует направлять в Управление ЖКХ Пензы по телефону и в письменном виде, в том числе по электронной почте.

«Также горожане могут приехать в пункт передержки, чтобы выбрать и забрать к себе домой будущего питомца. Сделать это можно по адресу: г. Пенза, ул. Осенняя, 5, с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00», - добавили в мэрии.

В 2018 году на улицах Пензы было отловлено 742 бездомных животных, в 2019-м - 844. Затем наблюдался спад: в 2020-м - 155, в 2021-м - 222, в 2023-м - 379 собак.