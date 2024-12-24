В Пензе не нашлось желающих заниматься отловом собак

Желающих заняться отловом безнадзорных животных в Пензе в 2025 году пока нет. Процедуру определения поставщика, запущенную на портале госзакупок 17 декабря, признали несостоявшейся. Такое решение комиссия вынесла 24-го числа, так как ни одной заявки не поступило.
Как ранее сообщалось, городское управление ЖКХ готово потратить 6 994 100 рублей на отлов, содержание и дальнейшее использование бездомных животных. Расценки на услуги поднялись.
Их средняя стоимость в расчете на 1 особь такова:
- прием сообщения о бродячей собаке и ее отлов - 810 рублей (в 2024-м было 593 рубля),
- транспортировка - 388 рублей (было 333),
- содержание в приюте с проведением осмотра - 232 рубля в сутки (было 196),
- вакцинация от бешенства - 1 057 рублей,
- стерилизация мужской особи - 2 055 рублей (было 2 048), женской - 3 167 (2 976),
- учет - 16,20 рубля,
- маркировка неснимаемыми метками - 64 рубля (было 54),
- возврат потерявшихся животных владельцам или поиск новых хозяев, включая размещение сведений в интернете, - 50 копеек;
- возврат на прежнее место обитания - 557 рублей (было 433),
- умерщвление - 536 рублей (было 461),
- утилизация умерших или усыпленных - 542 рубля (было 441).
Содержание в приютах животных, которые не могут быть возвращены, до момента их передачи новым владельцам или наступления естественной смерти будет обходиться в 232 рубля в сутки.
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