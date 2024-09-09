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Общество

В Студенке реконструируют школьный спортзал, где рухнула крыша

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Администрация Белинского района выделила средства на реконструкцию школьного спортзала в селе Студенка, который пострадал во время проведения капремонта в 2023 году: там обрушилась крыша.

На портале госзакупок состоялся открытый конкурс в электронной форме. На торги была подана только 1 заявка, ее признали соответствующей требованиям. Победитель выполнит работы за 30 млн 755 тыс. 801 рубль 57 копеек в срок до 27 марта 2025 года.

Здание было возведено в 1973 году. Причиной прошлогоднего ЧП в нем сочли нарушение индивидуальным предпринимателем норм строительства.

Тогда на объекте ввели режим ЧС. В Министерстве образования Пензенской области пообещали: восстановительные работы проведут до 1 сентября 2023 года, занятия возобновятся, но спортзал останется закрытым, его отремонтировать не успеют.

Однако планы изменились, учреждение так и не открыли. На это 9 июля 2024-го на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пожаловалась местная жительница Юлия Д.: «Школу закрыли, дети ездят учиться в соседнее село на 3 автобусах ежедневно. Никакого ремонта не ведется».

Представитель администрации Белинского района тогда пояснил ей, что проектно-сметная документация на реконструкцию спортзала проходит проверку, ремонтные работы планируется начать в августе.

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Источник — фото областной прокуратуры
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