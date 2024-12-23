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Общество

В Пензе частично перекроют Бауманский путепровод

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В Пензе несколько ночей подряд будут ограничивать движение по Бауманскому путепроводу. Об этом предупредило городское управление ЖКХ.

В Пензе частично перекроют Бауманский путепровод

Речь идет о периоде с 0:00 до 4:00 с 23-го на 24-е, с 24-го на 25-е и с 25 на 26 декабря. Поочередно будут перекрываться то первые полосы в обоих направлениях, то вторые.

В Пензе частично перекроют Бауманский путепровод

Причина - монтаж линии электропередачи.

«На данном участке дороги будет работать регулировщик», - уточнили в управлении.

Автомобилистов попросили учесть эту информацию, если им понадобится проследовать через путепровод в ночное время.

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Источник — фото № 2 и 3 областного УЖКХ
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