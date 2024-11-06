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Общество

В Пензе перечислили украшения для елки на площади Ленина

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В этом году елку на площади Ленина вновь украсят привычные шары. Об этом рассказали в администрации Пензы.

На новогоднем символе разместят 975 шаров золотого цвета от 8 до 25 см в диаметре и 64 снежинки размером 45 на 38 см. Кроме того, развесят 12-метровые светодиодные гирлянды.

Деньги на замену испорченных или сломавшихся елочных игрушек и лампочек в гирляндах выделены из бюджета Пензы.

В прошлом году на елке появились креативные изделия - абашевские игрушки, изготовленные воспитанниками художественных школ.

В Пензе перечислили украшения для елки на площади Ленина

Стильные украшения в виде символа Сурского края были сделаны из легких материалов. Для их покрытия использовалась акриловая влаго- и морозоустойчивая краска. Пензенцам пообещали, что они прослужат долго. Однако в этом году размещение игрушек пока не анонсировалось.

25-метровую каркасную уральскую сосну начали монтировать на площади Ленина в среду, 6 ноября. Ее убранство завершится до 10 декабря.

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