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Общество

Стало известно, какой будет лестница с ул. Кирова к монастырю

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В администрации Пензы рассказали о ходе ремонта лестницы, ведущей с улицы Кирова к Спасо-Преображенскому монастырю. Горожане давно просили привести ступеньки в порядок (ходить по ним было опасно), и наконец оказались услышаны.

4 октября спуск перекрыли. Рядом вывесили схему временного прохода: попасть на территорию монастыря теперь можно только со стороны улицы Салтыкова-Щедрина.

Стало известно, какой будет лестница с ул. Кирова к монастырю

24-го числа стало известно, что на объекте уже завершена разборка старого покрытия.

«Идет обустройство песчаного покрытия и опалубки. В дальнейшем рабочие сварят арматурную сетку, после чего лестница будет заливаться бетоном. Ее ширина составит порядка 1,3 метра. Также предусмотрен монтаж монолитных ступеней», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Стало известно, какой будет лестница с ул. Кирова к монастырю

Замначальника управления ЖКХ Михаил Парастаев уточнил, что по обеим сторонам от будущей лестницы установят ограждение.

Работы выполняются за счет муниципального бюджета. Завершить их планируют до середины ноября.

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Источник — фото администрации г. Пензы
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