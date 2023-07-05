Голикова назвала рождаемость в Пензенской области крайне низкой

В Пензенской области Правительству РФ при поддержке региональных властей требуется разработать дополнительные меры для стимулирования рождаемости.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Она назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости». В перечень также вошли Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Орловская, Саратовская, Тамбовская области и Республика Мордовия.
«По ее словам, чтобы оценить эти регионы и их потенциал по росту рождений, было проведено сплошное исследование с использованием данных Росстата, в том числе по опросу репродуктивных установок граждан и переписи населения», - отмечает издание.
В Пензенской области, по данным Росстата за январь - апрель, коэффициент рождаемости на 1 000 населения составил 6,3. Это меньше, чем за тот же период прошлого года - 6,5.
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