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Общество

Голикова назвала рождаемость в Пензенской области крайне низкой

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В Пензенской области Правительству РФ при поддержке региональных властей требуется разработать дополнительные меры для стимулирования рождаемости.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Она назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости». В перечень также вошли Ленинградская, Смоленская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Орловская, Саратовская, Тамбовская области и Республика Мордовия.

«По ее словам, чтобы оценить эти регионы и их потенциал по росту рождений, было проведено сплошное исследование с использованием данных Росстата, в том числе по опросу репродуктивных установок граждан и переписи населения», - отмечает издание.

В Пензенской области, по данным Росстата за январь - апрель, коэффициент рождаемости на 1 000 населения составил 6,3. Это меньше, чем за тот же период прошлого года - 6,5.

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