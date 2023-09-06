В Пензенской области запускают проект по повышению рождаемости

06.09.2023 | 15:10

В Пензенской и еще в двух областях - Тамбовской и Новгородской - запускается пилотный проект, направленный на стимулирование рождаемости.

Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Обеспечивать проведение проекта станут федеральные ведомства: Минздрав, Минобрнауки, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минтруд и другие. Вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой поручено до 15 сентября создать рабочую группу по координации и мониторингу.

До этой же даты уполномоченные органы должны направить в Министерство труда и социальной защиты РФ предложения по реализации проекта. До 10 октября Минтруд предоставит в Правительство РФ временные методические рекомендации по проведению программы.

В свою очередь, высшие исполнительные органы регионов определят перечень населенных пунктов, в которых намерены воплощать идею в жизнь.

Кроме того, будет проведен опрос населения на портале госуслуг и в СМИ. Результаты подведут до 30 октября.

Другие конкретные меры в документе не приводятся. Также в постановлении имеется пункт «для служебного пользования».

Постановление вступило в силу 1 сентября. Проект будет действовать до 31 декабря 2024 года.

В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Пензенскую область в числе регионов с «крайне низким уровнем рождаемости». В Пензенской области, по данным Росстата за январь - апрель, коэффициент рождаемости на 1 000 населения составил 6,3. Это меньше, чем за тот же период прошлого года (6,5).