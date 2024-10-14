В Пензе главный городской фонтан закрыли на зиму

14.10.2024 | 13:32

В Пензе завершилась консервация главного городского фонтана на зиму. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила мэрия.

Подготовка гидротехнического сооружения к холодам началась 16 сентября. Процедура необходима для защиты сложной системы от неблагоприятных погодных условий.

Коммунальщики демонтировали насосы на пешеходной части, промыли чашу, сняли пенные форсунки, предназначенные для создания водных потоков, обшили фонтан деревянным коробом и постелили сверху укрывной материал.

«К зиме подготовили и подземную часть фонтанного комплекса. Были выполнены мероприятия по профилактике оборудования», - уточнили в администрации Пензы.

В 2023 году каркас обшивали деревянным коробом и закрывали специальным материалом во второй половине сентября. В 2022-м - тоже: работы стартовали 15 сентября.

А вот в 2021-м и 2020-м фонтан радовал пензенцев дольше: его консервировали в ноябре и октябре соответственно.