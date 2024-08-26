Перенесших инфаркт пензенцев оставили без лекарств

26.08.2024 | 12:53

В Пензенской области ущемлялись права 65 человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они не получали положенные им по закону бесплатные лекарства.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что вышеупомянутым жителям региона, среди которых есть те, кто перенес стентирование сосудов и инфаркт миокарда, в 2024 году не выписывались рецепты на назначенные препараты.

Областная прокуратура внесла представление министру здравоохранения Вячеславу Космачеву, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.

Только после этого пензенцам предоставили необходимые им лекарства.

«За ненадлежащее исполнение обязанностей 13 должностных лиц региональных медицинских учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в областной прокуратуре.