Пензенцам напомнят о заслугах еще одного деятеля времен СССР

13.08.2024 | 16:17

В Пензенской области продолжится реализация проекта «Земляки» по увековечению памяти политических деятелей.

В областном центре уже установлены бюсты бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева (на Юбилейной площади), советского деятеля Георга Мясникова (около отделения Союза художников России на Максима Горького, 41), первого секретаря местного обкома КПСС Бориса Зубкова (у здания правительства на улице Московской) и председателя городского исполнительного комитета Александра Щербакова (в сквере Славы).

На этот раз в тренд попал первый секретарь обкома КПСС Федор Куликов.

Федор Михайлович Куликов родился 26 января 1925 года в Каменке. Окончил 7-летнюю школу в Пензе. Во время Великой Отечественной войны делал взрыватели на заводе имени М. В. Фрунзе, а в 18 лет был призван в ряды Красной армии.

В июне 1946-го стал секретарем комитета комсомола в пензенском ремесленном училище № 6 и прошел путь до до первого секретаря обкома ВЛКСМ. Последний пост он занимал с апреля 1979 года по март 1990-го.

За это время в Пензе были построены городской молочный комбинат, завод вычислительной техники, завод фотозатворов и другие объекты. На многих предприятиях усовершенствовали оборудование, появились первые в области международные производственные объединения. Сохранялись сильные позиции в сельскохозяйственном производстве.

После ухода в отставку с апреля по ноябрь 1991 года Федор Куликов работал в Москве в качестве члена комитета Верховного совета СССР по делам ветеранов и инвалидов. После выхода на пенсию принимал участие в деятельности ветеранских и других общественных организаций.

Скончался 4 января 2015 года, похоронен на Аллее славы на Новозападном кладбище.

Из областной казны будет выделено 5 млн 600 тыс. рублей «на приобретение полиграфической продукции и скульптурных решений, посвященных Куликову Ф. М.», говорится в тексте постановления регионального правительства. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее стало известно, что в администрации Пензы решили экономить бюджетные деньги. Так, планируется свести до минимума затраты на обеспе­чение текущей деятельности, исключить мероприятия необяза­тельного характера, сократить количество служебных командировок и расходы на них.