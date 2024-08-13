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Экономика

В Пензе приняли решение экономить бюджетные деньги

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В администрации Пензы принимают меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег. Соответствующее постановление подписано главой города Александром Басенко.

С 12 августа главные распорядители бюджетных средств проводят инвентаризацию преду­смотренных на 2024 год ассигнований: до 19-го числа в финансовое управление должны поступить предложения по их сокращению.

Поставлены задачи уменьшить до минимально возможного размера расходы на обеспе­чение текущей деятельности и исключить проведение мероприятий необяза­тельного характера; сократить количество служебных командировок и расходы на них; обеспечить возврат в бюджет Пензы экономии средств, полученной по итогам проведения закупок товаров, ра­бот и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Также Александр Басенко поручил усилить контроль за ходом выполнения работ капитального характера, чтобы не допустить удорожания их стоимости, и за своевременным отнесением выданных в рамках контрактов авансов в зачет оплаты выполненных работ (не допускать не отработанных в уста­новленные сроки авансов).

Главные распорядители бюджетных средств должны принять правовые акты по введению режима экономии средств бюджета в отношении подведомственных учреж­дений.

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