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Общество

Около памятника Первопоселенцу появились красные кресты

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В Пензе сняли гербы с ограждения у памятника Первопоселенцу на улице Кирова. На их месте теперь кресты из красного скотча.

Около памятника Первопоселенцу появились красные кресты

Гербы начали убирать с 6 августа.

«Их вернут после реставрации», - сообщил глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По договору, все должно быть смонтировано до 1 ноября.

Территорию возле монумента «Первопоселенец» обновят на субсидию из федерального бюджета, средства регионального и городского. За ограждение и архитектурную подсветку памятника заплатят 7 млн 975 тысяч 400 рублей. Возле него появятся новые урны, скамейки, уличные светильники.

Кроме того, за счет городского бюджета вымостят плиткой тротуар от жилого дома № 5 до здания Законодательного собрания (ул. Кирова, 13) и приведут в порядок лестницу к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, ремонт которой неоднократно откладывался.

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