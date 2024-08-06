В Пензе с ограждения у памятника Первопоселенцу начнут снимать гербы

06.08.2024 | 10:24

Пенза получила субсидию из федерального и регионального бюджетов на создание единого туристического маршрута в центре города.

Эти средства пойдут на обновление территории монумента «Первопоселенец». Ранее стало известно, что за ограждение и архитектурную подсветку памятника Первопоселенцу на улице Кирова заплатят 7 млн 975 тысяч 400 рублей. Также возле него появятся новые урны, скамейки, уличные светильники.

«Обращаю внимание, что сегодня подрядная организация начнет снимать гербы с ограждения. Их вернут после реставрации», - предупредил глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 6 августа.

К имеющимся указателям добавится еще несколько, а также появятся информационные стенды.

В сквере имени Лермонтова разместятся туристско-информационный центр и туалетный модуль (стоимость обоих объектов превышает 14 млн рублей). А на набережной Суры установят скульптурную композицию в стиле абашевской игрушки.

Кроме того, за счет городского бюджета вымостят тротуарной плиткой участок между домами № 5 и 13 на улице Кирова и приведут в порядок лестницу к Спасо-Преображенскому мужскому монастырю, ремонт которой неоднократно откладывался.