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Общество

Десятки улиц Пензы отключили от водоснабжения из-за аварий

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Во вторник, 6 августа, на нескольких улицах Пензы выключили холодную воду из-за аварии на сетях. Ресурс пообещали вернуть, как только завершат ремонт.

С 9:20 водоснабжения из-за порыва на Зарубина лишились жители домов № 12, 19, 21, 21, 27, 29, 36, 38, 40 на этой улице, а также № 2, 3, 4 на Стадионной, № 10 на Парковой.

Из-за аварии на сетях на Крымской с 9:30 воду отключили в домах № 8, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

Без водоснабжения с 9:30 остались и жители Зари. Ресурс отключили на улицах Новоселов, 98, 100, 102, 104, 106, 101, 103, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 110 (и в проездах), Районной, Малоэтажной, Руслановой, Газовой (и в проездах), Большой Брусничной (и в проездах), Мозжухина (и в проездах), Магистральной (и в проездах), Земляничной (и в проездах), Изумрудной, Прохладной, Садовой, Молодежной, Турищева, 1, Клубничной, Юбилейной, Сузюмова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Время восстановления водоснабжения ресурсоснабжающая организация не указала.

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