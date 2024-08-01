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Общество

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

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В Пензе подходит к финишному этапу снос печально известного здания на улице Ударной, 35. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчик уже вывозит строительный мусор на полигон.

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

Дом стал разрушаться в декабре 2016-го. В середине июня 2017-го обвалилось левое крыло первого подъезда, в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре сначала рухнула кирпичная кладка и перекрытия в 1-м и 2-м подъездах, а затем упал лестничный пролет в 3-м.

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью второй подъезд. В 2020-м история получила продолжение: в груду камней превратилась еще одна часть здания с 4-го по 1-й этаж.

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

Однако развалины долго оставались на месте. В июне 2023-го в городском управлении ЖКХ объяснили: их снесут лишь тогда, когда всем расселенным пензенцам предоставят жилье или отдадут выкуп за изъятые квадратные метры.

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

17 апреля этого года в Заводском районе побывал глава Пензы Александр Басенко и поручил ускорить снос здания. 23 апреля начался демонтаж. Планировалось, что он завершится через два месяца, однако дело затянулось.

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

В мэрии объяснили неторопливость тем, что разбор конструкций проходил поэтапно, без обваливания. В процессе участвовали ресурсоснабжающие организации, так как вблизи расположены сети водоотведения.

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

«За весь период был организован вывоз бытового мусора, провели демонтаж оконных блоков, кровли крыши. Далее проходил разбор межкомнатных перегородок, оконных и дверных заполнений, кирпичных стен», - описал процесс представитель подрядной организации.

В Пензе завершается демонтаж дома на улице Ударной, 35

Теперь в течение двух недель должен завершиться вывоз строительных отходов.

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Источник — фото администрации Пензы
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