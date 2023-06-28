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Из жизни

Развалившийся дом № 35 на Ударной пока сносить не будут

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Развалины, которые остались от дома № 35 на улице Ударной в Пензе, пока останутся на месте. Время для их сноса все еще не пришло.

«А когда снесут развалины на Ударной, 35, и Беляева, 10? Всем уже квартиры дали. Стоят, сыплются, окружающая территория зарастает», - написала пользовательница Светлана на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

В управлении ЖКХ города ей ответили: дом на Ударной снесут только тогда, когда всем расселенным пензенцам предоставят жилье или отдадут выкуп за изъятые квадратные метры.

«Многоквартирный дом по ул. Докучаева, 14/Беляева, 10, аварийным и подлежащим сносу не признавался», - уточнил представитель управления.

Он добавил, что дом включили в программу капремонта, однако сроки его не обозначены.

Первое ЧП в доме № 35 на улице Ударной произошло в декабре 2016 года. В середине июня 2017-го обвалилось левое крыло 1-го подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре сначала рухнула кирпичная кладка и перекрытия части 1-го и 2-го подъездов, а затем упал лестничный пролет 3-го. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью 2-й подъезд.

Жильцов расселили, а развалившееся строение взяли под охрану. На нее регулярно выделяются бюджетные деньги. Так, в 2022 году на эти цели потребовалось 345 000 рублей.

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Источник — Фото Анастасии Крыловой
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