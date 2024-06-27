На обвалившемся переезде в Кузнецке начали демонтаж старых труб

27.06.2024 | 21:29

На строительстве переезда в Западный микрорайон Кузнецка обустроен обводный канал от места прокладки водопропускных труб. Работники подрядной организации начали демонтаж старых железобетонных конструкций для пропуска воды.

Одновременно со строительно-монтажными работами завершается разработка проектно-сметной документации. Она должна быть готова к 1 июля.

«После этого будет определена предварительная стоимость работ, которая скорректируется по итогам прохождения государственной экспертизы», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

14 апреля, в Кузнецке на улице Белинского образовалась огромная дыра в асфальте в районе Дуванного оврага. Из-за этого проезд закрыли. Обследование показало, что обрушились плиты, которые образовывали канал для пропуска воды под дорогой.

22 апреля начались работы по демонтажу старого и строительству нового переезда в Западный микрорайон Кузнецка.

17 июня глава города Сергей Златогорский высказал недовольство медлительностью электриков и газовиков, которые должны были вынести коммуникации, мешающие работе техники.

Через неделю, 25-го числа, Златогорский на планерке констатировал, что электрики свои работы выполнили, а газовики - нет. Он поручил подготовить письма в прокуратуру, чтобы надзорный орган дал правовую оценку непринятию мер в условиях чрезвычайной ситуации.