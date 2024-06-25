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Общество

Глава Кузнецка пригрозил ресурсникам сталинскими методами

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В Кузнецке ресурсники так и не завершили вынос коммуникаций с территории, где должен быть возведен мост в Западный микрорайон. Это сильно тормозит всю работу на объекте.

Неделю назад глава города Сергей Златогорский раскритиковал электриков и газовиков за медлительность.

«Мне вас уговаривать? Вы что сидите ждете? Почему техника ездит как по минному полю - потому что там кабели и трубы ваши? Вы, что, не можете сделать работу свою, а потом выставить счета, и мы их оплатим? У вас неделя срока, чтобы ни одной трубы газа, кабеля там не было. Чтобы там техника летала, ни на что не озираясь, и сносила все, что мешает стройке. Считайте это официальным поручением. Если вы его не выполните, я вас познакомлю с прокурором области», - обратился тогда чиновник к руководству АО «Горэлектросеть» и АО «Кузнецкмежрайгаз».

На планерке 24 июня он констатировал, что электрики свои работы выполнили, а газовики - нет.

«У нас был период в истории - с 37-го по 53-й год прошлого века, - когда за несделанное, невыполненное не только должностями, но и свободой, а то и жизнями расплачивались. Поэтому никому подобные вещи спускать не буду», - заявил Златогорский.

Он поручил подготовить письма в прокуратуру, чтобы надзорный орган дал правовую оценку непринятию мер в условиях чрезвычайной ситуации.

«Город должен знать своих «героев». Я теперь стою только потому, что там висит газовая труба, и стою уже третий месяц, считай, потому что с медленной скоростью убираются коммуникации. Дай бог, на них управа найдется», - заключил глава Кузнецка.

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Источник — фото - кадр из видео «Кузнецкого телевидения»
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