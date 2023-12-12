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Общество

В Пензе объяснили закрытие маршрута № 2а

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Во вторник, 12 декабря, министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин прокомментировал закрытие в Пензе маршрута № 2а, которым пользовались жители Бригадирского Моста и Кривозерья.

«Мы говорим о регулярности. Когда ходит один автобус № 2а - это не регулярность. Так общественный транспорт работать не должен», - отметил Сергей Балакин.

Пензенцы много раз жаловались на то, что дождаться микроавтобуса невозможно. В августе им сообщили, что на линию выходят три машины - остальные сломались, а запчастей для их ремонта нет. А в ноябре осталась лишь одна транспортная единица.

Министр объяснил, что в этих двух микрорайонах пассажиропоток высокий только в час пик, все остальное время перевозчик терпит убытки. Поэтому принято решение об отмене маршрута № 2а.

Сергей Балакин напомнил, что одновременно будет увеличено количество единиц на маршруте № 414 (Пенза - Мичуринский).

Стоит отметить, что маршрут № 2а не единственный, на котором всего одна машина. Столько же осталось на № 6 (Междуречье - Кардиоцентр), № 17 («Ритэйл Парк» - ул. Титова), № 68 (Тепличный - Арбековская Застава), № 75 (ул. Водопьянова - ул. Минская). А маршрут № 21 (Южная Поляна - Пенза-I) обслуживают две старенькие «Газели».

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