Следователи оценят действия чиновников по дому на Ударной, 23

26.03.2024 | 20:55

В Пензе следователи организовали процессуальную проверку по информации о частичном обрушении покрытия стены в доме № 23 на улице Ударной.

Представитель регионального управления СКР выехал на место происшествия для осмотра. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и меры, принятые должностными лицами органов власти города Пензы по расселению данного дома, признанного аварийным, и обеспечению безопасности граждан, проживающих в нем в настоящее время.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Свою проверку также проводит прокуратура, которая при выявлении нарушений примет меры реагирования.

Во вторник, 26 марта, в Сети появились кадры с места обрушения. На них видно груду материала, вывалившегося со стороны фасада. Повреждение затронуло участок от самого основания строения до крыши.

Как выяснилось, фрагменты кладки начали выпадать задолго до этого дня, но именно 26-го числа один из пензенцев, обеспокоенный происходящим, вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе регионального УМВД РФ рассказали, что полицейские выехали на место и опросили жителей, пострадавших не оказалось.

Дом 1955 года постройки расселен частично.

Прошлым летом горожане также жаловались на разрушение стены дома на Ударной, 39. Местные жители забили тревогу еще несколько лет назад. Люди просили провести ремонт крыши и текущих труб, так как кирпич рушится из-за влаги. Активисты даже оплатили независимую экспертизу, и многие части здания были признаны изношенными более чем на 60-65%. Но вместо устранения причин разрушения управляющая компания восстановила кладку. Такое решение ненадолго спасло ситуацию, но стена продолжила осыпаться.

В 2020 году практические не стало печально известного дома на Ударной, 35. Черная полоса для него началась с декабря 2016-го. В середине июня 2017-го обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре в доме сначала рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов, а затем упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью второй подъезд. В 2020-м история получила продолжение: в груду камней превратилась еще одна часть здания с 4-го по 1-й этаж.