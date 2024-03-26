На улице Ударной в Пензе обрушилась стена дома

26.03.2024 | 17:29

Во вторник, 26 марта, на улице Ударной в Пензе случилось ЧП. Частично обрушилась стена двухэтажного многоквартирного дома № 23.

На выложенных в Сеть кадрах видно груду материала, вывалившегося со стороны фасада. Повреждение затронуло участок от самого основания строения до крыши. По имеющейся информации, процесс начался ранее и занял не один день.

Очевидцы заинтересовались случившимся. Один из пензенцев вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе регионального УМВД РФ рассказали, что полицейские выезжали на место и опрашивали жителей. Пострадавших нет.

Дом 1955 года постройки признан аварийным. По сведениям сетевого издания «ПензаИнформ», он расселен частично.

Прокуратура Октябрьского района организовала проверку по факту обрушения покрытия стены многоквартирного жилого дома.

«Будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям органа местного самоуправления по расселению аварийного дома и соблюдению требований законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. При установлении нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», - заявила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.