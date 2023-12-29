В Пензе полицейские проверили бары, рынки и вокзалы

Пензенские полицейские подвели итоги масштабной профилактической операции. В декабре они посетили все питейные и развлекательные заведения города, рынки и привокзальные площади.
«Операция была направлена на улучшение криминогенной обстановки и профилактику преступлений и правонарушений», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В рейды вышло более 300 полицейских. Среди посетителей баров они искали горожан в наркотическом опьянении, а сотрудникам заведений рассказывали, как могут выглядеть люди под воздействием запрещенных веществ.
Также администраторам объясняли, какие песни нельзя включать и с какими исполнителями не стоит устраивать концерты.
На привокзальных территориях, рынках, в парках и гаражно-строительных кооперативах искали мигрантов.
«Проверены 180 иностранных граждан на предмет законности нахождения их на территории Российской Федерации и Пензенской области», - отметили в УМВД.
Всего полицейские составили более 100 протоколов.
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