В Пензе полицейские проверили бары, рынки и вокзалы

29.12.2023 | 16:19

Пензенские полицейские подвели итоги масштабной профилактической операции. В декабре они посетили все питейные и развлекательные заведения города, рынки и привокзальные площади.

«Операция была направлена на улучшение криминогенной обстановки и профилактику преступлений и правонарушений», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В рейды вышло более 300 полицейских. Среди посетителей баров они искали горожан в наркотическом опьянении, а сотрудникам заведений рассказывали, как могут выглядеть люди под воздействием запрещенных веществ.

Также администраторам объясняли, какие песни нельзя включать и с какими исполнителями не стоит устраивать концерты.

На привокзальных территориях, рынках, в парках и гаражно-строительных кооперативах искали мигрантов.

«Проверены 180 иностранных граждан на предмет законности нахождения их на территории Российской Федерации и Пензенской области», - отметили в УМВД.

Всего полицейские составили более 100 протоколов.