Жителя Пензенской области наказали за использование беспилотника

Жителя Пензенской области оштрафовали за видеосъемку с квадрокоптера.
Запись велась им в мае 2023 года на территории Нижнего Ломова с использованием беспилотного летательного аппарата марки DJI модели Mini 3 Pro.
«Перед проведением полета оператор не направил уведомление в органы обслуживания воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил федеральные авиационные правила», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
За нарушение порядка использования воздушного пространства мужчину привлекли к административной ответственности.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
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