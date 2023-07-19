Жителя Пензенской области наказали за использование беспилотника

19.07.2023 | 15:41

Жителя Пензенской области оштрафовали за видеосъемку с квадрокоптера.

Запись велась им в мае 2023 года на территории Нижнего Ломова с использованием беспилотного летательного аппарата марки DJI модели Mini 3 Pro.

«Перед проведением полета оператор не направил уведомление в органы обслуживания воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил федеральные авиационные правила», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

За нарушение порядка использования воздушного пространства мужчину привлекли к административной ответственности.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.