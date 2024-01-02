В Пензе оштрафовали 6 водителей, проверив состояние маршруток

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, суть которого заключалась в проверке технического состояния маршруток перед выездом на линию.
Целью подобных рейдов является предупреждения ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.
Среди проверенных микроавтобусов были те, что ходят по маршрутам № 5, 20, 27.
«За время проведения рейда к административной ответственности было привлечено 6 водителей пассажирского транспорта, а также возбуждено 6 административных материалов в отношении должностных лиц», - сообщил итоги заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.
Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что они несут ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров.
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