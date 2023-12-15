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Общество

В Пензе из-за аварии изменили схему движения троллейбусов № 9

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В пятницу, 15 декабря, в Пензе из-за аварийных дорожных работ изменилась схема движения общественного транспорта.

Работы проводятся на перекрестке улиц Клары Цеткин и Долгорукова в микрорайоне Шуист с 14:00, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Изменения коснутся только троллейбусного маршрута № 9 «Улица Кл. Цеткин» - «Улица Стасова».

«Движение с улицы Стасова ограничено до остановочного пункта «Улица Долгорукова» по улице Чаадаева (разворотное кольцо)», - уточнили в ГКУ.

По такой схеме рогатые машины будут ездить до окончания работ.

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