В Пензе из-за аварии изменили схему движения троллейбусов № 9

15.12.2023 | 17:02

В пятницу, 15 декабря, в Пензе из-за аварийных дорожных работ изменилась схема движения общественного транспорта.

Работы проводятся на перекрестке улиц Клары Цеткин и Долгорукова в микрорайоне Шуист с 14:00, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Изменения коснутся только троллейбусного маршрута № 9 «Улица Кл. Цеткин» - «Улица Стасова».

«Движение с улицы Стасова ограничено до остановочного пункта «Улица Долгорукова» по улице Чаадаева (разворотное кольцо)», - уточнили в ГКУ.

По такой схеме рогатые машины будут ездить до окончания работ.