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Общество

В главном парке Пензы законсервировали на зиму фонтан

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В пензенском ЦПКиО имени В. Г. Белинского светомузыкальный фонтан укрыли на зиму специальными щитами.

«Консервация фонтанов - ежегодная и крайне важная процедура. Она позволяет значительно увеличить срок эксплуатации гидротехнического сооружения, избежать возможных дорогостоящих ремонтов и существенно упростить запуск фонтана весной», - объясняется на странице парка в соцсети «Вконтакте».

В октябре из системы слили воду, очистили чашу от листвы, продули трубопроводы, чтобы удалить остатки воды.

Теперь установили надежную укрывную конструкцию для защиты от неблагоприятных погодных условий.

Новый светомузыкальный фонтан с чашей из карельского гранита появился в главном пензенском парке в этом году по проекту реконструкции.

29 августа успешно прошел пробный пуск. Постоянно работать сооружение начало 2 сентября, в день открытия планетария и обновленного входа в парк. Правда, впоследствии пришлось защитить гранитные борта от самокатчиков и скейтеров, прикрепив кованые металлические украшения в виде дубовых листьев.

Ранее стало известно, что стоимость консервации фонтана составляет 300 тысяч рублей.

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Источник — видео парка Белинского
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