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Общество

Новый фонтан в Пензе защитили от бесстрашных самокатчиков

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Предназначение декоративного элемента на бортах нового фонтана в парке Белинского в Пензе раскрыто. Речь идет о сделанных из металла огромных листьях дуба.

Об их функции рассказали в администрации города. Ранее в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте» запускался опрос: у пензенцев интересовались, для чего нужны кованые дубовые листья на бортах.

Подписчики предположили, что это символ парка, ведь в нем растет множество дубов, или, возможно, ручки, за которые удобно держаться.

«Кованые листики дуба на бортах фонтана в парке им. В. Г. Белинского выполняют не только эстетическую функцию. Они предназначены для того, чтобы свести к минимуму возможность проезда на самокатах по краю сооружения», - пояснили в администрации.

Новый фонтан с чашей из карельского гранита открыли 2 сентября. Гидротехническое сооружение работает с 10:00 до 22:00.

Вечером, в 19:00, у струй фонтана включают подсветку.

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