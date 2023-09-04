Новый фонтан в Пензе защитили от бесстрашных самокатчиков

Предназначение декоративного элемента на бортах нового фонтана в парке Белинского в Пензе раскрыто. Речь идет о сделанных из металла огромных листьях дуба.
Об их функции рассказали в администрации города. Ранее в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте» запускался опрос: у пензенцев интересовались, для чего нужны кованые дубовые листья на бортах.
Подписчики предположили, что это символ парка, ведь в нем растет множество дубов, или, возможно, ручки, за которые удобно держаться.
«Кованые листики дуба на бортах фонтана в парке им. В. Г. Белинского выполняют не только эстетическую функцию. Они предназначены для того, чтобы свести к минимуму возможность проезда на самокатах по краю сооружения», - пояснили в администрации.
Новый фонтан с чашей из карельского гранита открыли 2 сентября. Гидротехническое сооружение работает с 10:00 до 22:00.
Вечером, в 19:00, у струй фонтана включают подсветку.
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