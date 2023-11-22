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Из жизни

В Мокшанском районе инспекторы ДПС вытолкали застрявшую «Газель»

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Сотрудники Госавтоинспекции помогли попавшему в беду водителю грузовика. Это произошло в понедельник, 20 ноября, во время сильного снегопада, накрывшего Пензенскую область.

В 16:40 на 368-м километре федеральной автодороги Нижний Новгород - Саратов в Мокшанском районе инспекторы увидели «Газель», стоявшую на обочине. Они подошли к грузовику и спросили у сидевшего в кабине водителя, не нужна ли помощь.

Тот рассказал, что ехал из Мордовии в Пензу и остановился почистить фары и щетки стеклоочистителя, но из-за скользкой проезжей части не смог выехать на дорогу.

«Инспекторы помогли водителю и совместными усилиями вытолкали автомобиль на дорогу. Мужчина поблагодарил полицейских и продолжил свой путь», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В этот же день в Бессоновском районе инспекторы ДПС помогли медикам, застрявшим на трассе. Водитель не сумел самостоятельно заменить пробитое колесо, и правоохранители пришли ему на выручку.

В ведомстве напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно получить помощь от Госавтоинспекции. Для этого следует обратиться к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.

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Источник — фото УГИБДД областного УМВД РФ
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