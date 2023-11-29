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Из жизни

В Пензенской области инспекторы помогли шоферу сломавшейся машины

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Пензенские госавтоинспекторы вновь пришли на помощь попавшему в сложную ситуацию водителю.

Вечером во вторник, 28 ноября, на 657-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Бессоновском районе сотрудники ДПС обратили внимание на «Газель», стоявшую на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

Стражи порядка поинтересовались у водителя, что случилось. Он рассказал, что едет из Москвы домой, в Узбекистан. Но в Пензенской области у него сломалась коробка передач, и продолжить движение он не может.

Автоинспекторы довезли шофера до ближайшего магазина автозапчастей, где он купил все необходимое, а затем помогли ему устранить поломку. Водитель поблагодарил пензенских инспекторов и двинулся в путь.

Ранее сотрудники ГИБДД помогли водителям фуры и «Газели», попавшим в снежный плен, а также экипажу скорой, водитель которой не смог самостоятельно заменить пробитое колесо.

«Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обратиться за помощью к ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы или по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102. Сотрудники полиции внимательно следят за ситуацией на дорогах и оперативно на нее реагируют», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото УГИБДД областного УМВД
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