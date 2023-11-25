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Из жизни

В Мокшанском районе инспекторы ДПС помогли дальнобойщику

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В Пензенской области автоинспекторы вновь помогли водителю, машина которого попала в снежный плен.

Вечером четверга, 23 ноября, на 366-м километре магистрали Нижний Новгород - Саратов в Мокшанском районе инспекторы ДПС обратили внимание на грузовик Freightliner с полуприцепом Krone.

Инспекторы выяснили, что водитель направлялся из Нижнего Новгорода в Воронеж, остановился на обочине и потом не смог выехать на дорогу.

«Сотрудники Госавтоинспекции вызвали на место комбинированную дорожную машину и совместными усилиями помогли водителю беспрепятственно вытащить транспортное средство из снежного плена. Мужчина поблагодарил полицейских и продолжил свой путь», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

20 ноября также в Мокшанском районе инспекторы помогли шоферу застрявшей в снегу грузовой «Газели» вытолкать ее на дорогу. В тот же день в Бессоновском районе сотрудники ГИБДД помогли медикам, застрявшим на трассе. Водитель не сумел самостоятельно заменить пробитое колесо, и правоохранители пришли ему на выручку.

В ведомстве напомнили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно получить помощь от Госавтоинспекции. Для этого следует обратиться к ближайшему экипажу ДПС или позвонить по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.

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Источник — фото УГИБДД областного УМВД
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