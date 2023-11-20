Сотрудники ГИБДД помогли застрявшим на трассе медикам

20.11.2023 | 10:17

В Бессоновском районе сотрудники ГИБДД помогли медикам, машина которых застряла с пробитым колесом на трассе.

Это случилось в понедельник, 20 ноября, в 7:10 на 667-м километре автодороги М-5 «Урал». Патруль проезжал мимо и заметил на обочине карету скорой помощи с поврежденным колесом. В ней сидели водитель и двое медработников.

«Инспекторы направились к автомобилю поинтересоваться, не нужна ли помощь», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Водитель рассказал, что пытался справиться с проблемой, но не смог, а проезжающие машины не останавливались.

Инспекторы пришли на выручку и помогли заменить колесо. Бригада скорой поблагодарила их и продолжила путь.