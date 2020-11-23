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Криминал

Известному пензенскому архитектору заменили СИЗО на домашний арест

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Комиссия по уголовным делам Пензенского областного суда вынесла апелляционное постановление в отношении известного пензенского архитектора.

«Меру пресечения в виде заключения и содержания под стражей обвиняемому Ходосу Льву Максовичу изменить на домашний арест на 2 месяца по 27 декабря 2020 года включительно», - говорится в документе.

Лев Ходос обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. 28 августа его задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области сразу после получения денег от подрядчика. По решению Первомайского районного суда его заключили под стражу.

Адвокат Ходоса подал апелляцию, в которой оспаривал постановление районного суда о сроке содержания под стражей и просил избрать более мягкую меру пресечения. Суд апелляционной инстанции счел возможным удовлетворить эту просьбу, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского облсуда.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Комиссия по уголовным делам Пензенского областного суда
ух ты вот это интересно что за комиссия кто туда входит ?

Гость||

лева поделился...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и просил избрать более мягкую меру пресечения
penzainform.ru писал(a):
Лев Ходос обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
penzainform.ru писал(a):
Суд апелляционной инстанции счел возможным удовлетворить эту просьбу
И правильно ну что такое взятка обычное дело достойных членов общества это постового за 5000 до суда закроют а тут другое дело.

Гость||

Ну вот диаспора включила рычаги + административный ресурс подельников и все свобода ,а далее ещё и условный получит и продолжит пилить бюджетные средства ,и уничтожать пензенское историческое наследие.А вообще у нас за разную мелочь реально сажают,а тут и крупная взятка ,и с поличным ,вот оно такое гнилое правосудие.

Гость||

А из судебного департамента тоже под домашним сидит?

Гость||

Гость писал(a):

А из судебного департамента тоже под домашним сидит?
Естественно нет,он же не ..... .

Гость||

Да что вы сразу о плохом? Может он помогает Родине выявлять государственных преступников? Посидел немного,одумался,переосмыслил.

Имя: Гость
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