Известному пензенскому архитектору заменили СИЗО на домашний арест

23.11.2020 | 16:59

Комиссия по уголовным делам Пензенского областного суда вынесла апелляционное постановление в отношении известного пензенского архитектора.

«Меру пресечения в виде заключения и содержания под стражей обвиняемому Ходосу Льву Максовичу изменить на домашний арест на 2 месяца по 27 декабря 2020 года включительно», - говорится в документе.

Лев Ходос обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. 28 августа его задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области сразу после получения денег от подрядчика. По решению Первомайского районного суда его заключили под стражу.

Адвокат Ходоса подал апелляцию, в которой оспаривал постановление районного суда о сроке содержания под стражей и просил избрать более мягкую меру пресечения. Суд апелляционной инстанции счел возможным удовлетворить эту просьбу, сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского облсуда.