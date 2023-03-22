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Криминал

Суд вынес суровый приговор архитектору Льву Ходосу

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В Пензе вынесен приговор бывшему заместителю начальника управления Судебного департамента в области и главному архитектору ООО «Архитектурная мастерская Льва Ходоса». Первый признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, второй - в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

«В марте 2018 года заместитель начальника управления обратился к архитектору с предложением подыскать юридическое лицо для участия в аукционе на строительство здания суда с последующим заключением государственного контракта с целью получения от генерального подрядчика незаконного вознаграждения. Тот согласился и подыскал строительную организацию, ставшую единственным участником и победителем аукциона», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После этого с декабря 2018 года по апрель 2020-го архитектор получал от генерального подрядчика деньги (общая сумма - 6,7 млн), которые затем передавал заместителю начальника управления Судебного департамента. Тот брал их за беспрепятственное принятие выполненных работ.

Архитектора задержали 28 августа 2020 года при передаче очередной взятки в 1,5 млн рублей.

Суд приговорил бывшего работника управления Судебного департамента к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, лишив его права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 5 лет. Кроме того, с него взысканы 6,7 млн рублей, полученные преступным путем.

Архитектор также приговорен к лишению свободы: 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 67 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Срок завершения возведения нового здания областного суда на улице Суворова так до сих пор и не определен. Его начали строить летом 2018 года. На информационном щите было указано, что закончить работы должны к сентябрю 2020 года, а стоимость проекта составляет 766 миллионов рублей.

В августе 2020-го здание было практически готово. Финал намечали на конец года, а торжественное открытие намеревались устроить в 2021-м. Однако планы не сбылись: процесс остановился по вине подрядчика (ООО «ЕВРОСТАНДАРТ»).

«В связи с недобросовестным исполнением обязательств по контракту по вине генподрядчика, в связи с некачественно выполненными работами и односторонним (с его стороны) затягиванием, а также с фактическим уклонением от выполнения обязательств и впоследствии прекращением работ на объекте строительства управлением было принято решение о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке и ведении претензионной работы», - сообщил руководитель Управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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