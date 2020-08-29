Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|11:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

СМИ: Задержан известный пензенский архитектор Лев Ходос

Печать

В пятницу, 28 августа, газета «Улица Московская» сообщила о задержании известного пензенского архитектора Льва Ходоса.

Под его руководством разрабатывались проекты реконструкции известных многим горожанам зданий. Одна из последних работ - реконструированное здание бывшего Дома офицеров на улице Ленинградской.

В июле Лев Ходос продемонстрировал ход работ губернатору Ивану Белозерцеву, а в августе объект оценил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Также архитектурная мастерская Льва Ходоса разработала проект обновленного Пионерского сквера, рассматривавшийся в мае на градостроительном совете.

Не все творения архитектора и его коллег завоевали признания горожан. В частности, резкую критику многих пензенцев вызвали часы на здании гостиницы железнодорожного вокзала Пенза-I. Они были выполнены на основе эскизного предложения проекта реконструкции здания вокзала, выполненного авторским коллективом Ходоса.

В декабре 2018 года Николай Тактаров, занимавший тогда пост главы Пензы, раскритиковал здание самой мастерской, назвав здание на улице Кураева «рогатым».

«Это не его персональный дачный участок, где он может выстраивать все что угодно. Это город», - резюмировал Николай Тактаров.

«Наличие важных и по пензенским меркам могущественных заказчиков не уберегло Льва Ходоса от претензий со стороны компетентных органов. Вероятнее всего, задержание перейдет в арест, если суд сочтет убедительными доводы, представленные в материалах оперативно-разыскной деятельности. И, скорее всего, уже 31 августа следственный орган даст свою версию задержания и ареста Льва Ходоса», - пишет «Улица Московская».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Интересно, пересекался ли в своей работе Ходос с Пашковым?

Гость||

кто следующий?))

Гость||

Ходос это так один из,когда возьмут Иоффе ?Напомню что именно этот чиновник-бизнесмен-чиновник один из главных исполнителей по афере с застройкой парка им.Ульяновых в Арбеково. Что кстати написано в его официальной биографии! Насчёт Ходоса как быть с авторским надзором ведь его контора разрабатывало проект новой часовни-усыпальницы которую собираются строить на Советской площади. Потом когда возьмут одну из ключевых фигур по этому беспределу Агамагомедова ?

Гость||

Гость писал(a):

Интересно, пересекался ли в своей работе Ходос с Пашковым?
Естественно пересекался и до Пашкова с Калашниковым ,а после с Черновым ,Кувайцевым.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Таки сразу после успешных "подтверждённых выборов" напрашивается досрочная отставка по собственному желанию... Не?

Гость||

Можно узнать, что за стена на 3 фото? Где она?

Гость||

По собственному не дождётнсь, не те люди. Только под белы рученьки (история последних 20 лет).

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

По собственному не дождётнсь, не те люди. Только под белы рученьки (история последних 20 лет).
Не вполне согласен. Формат правления заметно меняется в пользу роста лицемериазма и внешнего приличия. А кто буде не согласен с таким профилем, пусть попьёт чайку в аэропорту, чемодан, запад, Шаритэ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не все творения архитектора и его коллег завоевали признания горожан. В частности, резкую критику многих пензенцев вызвали часы на здании гостиницы железнодорожного вокзала Пенза-I. Они были выполнены на основе эскизного предложения проекта реконструкции здания вокзала, выполненного авторским коллективом Ходоса.
Ходоса скрутили. Часы когда нормальные будут?!

Гость||

А жена обнальщица на свободе.

Гость||

Гость писал(a):

Часы когда нормальные будут?!
Его посадите наверх пущай время объявляет.

Гость||

Жить стало лучше, товарищи! Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. (с)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщила о задержании известного пензенского архитектора Льва Ходоса
кем задержан не сообщили?

Гость||

Гость писал(a):

кем задержан не сообщили?
Органами безопасности.

Гость||

Гость писал(a):

ем задержан не сообщили?
надо полагать "компетентными органами", это их прерогатива

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте