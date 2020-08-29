СМИ: Задержан известный пензенский архитектор Лев Ходос

29.08.2020 | 10:38

В пятницу, 28 августа, газета «Улица Московская» сообщила о задержании известного пензенского архитектора Льва Ходоса.

Под его руководством разрабатывались проекты реконструкции известных многим горожанам зданий. Одна из последних работ - реконструированное здание бывшего Дома офицеров на улице Ленинградской.

В июле Лев Ходос продемонстрировал ход работ губернатору Ивану Белозерцеву, а в августе объект оценил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Также архитектурная мастерская Льва Ходоса разработала проект обновленного Пионерского сквера, рассматривавшийся в мае на градостроительном совете.

Не все творения архитектора и его коллег завоевали признания горожан. В частности, резкую критику многих пензенцев вызвали часы на здании гостиницы железнодорожного вокзала Пенза-I. Они были выполнены на основе эскизного предложения проекта реконструкции здания вокзала, выполненного авторским коллективом Ходоса.

В декабре 2018 года Николай Тактаров, занимавший тогда пост главы Пензы, раскритиковал здание самой мастерской, назвав здание на улице Кураева «рогатым».

«Это не его персональный дачный участок, где он может выстраивать все что угодно. Это город», - резюмировал Николай Тактаров.

«Наличие важных и по пензенским меркам могущественных заказчиков не уберегло Льва Ходоса от претензий со стороны компетентных органов. Вероятнее всего, задержание перейдет в арест, если суд сочтет убедительными доводы, представленные в материалах оперативно-разыскной деятельности. И, скорее всего, уже 31 августа следственный орган даст свою версию задержания и ареста Льва Ходоса», - пишет «Улица Московская».