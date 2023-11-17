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Общество

Школьники напомнили пензенцам о жертвах ДТП

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В Пензе прошла акция, приуроченная ко Дню памяти жертв ДТП. Он отмечается каждое третье воскресенье ноября.

Мероприятия провели сотрудники ГИБДД, а активными участниками стали школьники.

«В школе № 32 была проведена линейка, на которой неоднократно звучал призыв о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Далее минутой молчания ребята почтили память тех, кто никогда не вернется домой, и выпустили в небо белые шары как символ душ погибших в дорожно-транспортных происшествиях», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

К акции присоединились школа № 56 и лицей № 52. Ученики изготовили белых ангелов - символ погибших в дорожных авариях людей. Фигуры ребята закрепили на плакате, а затем разместили его в образовательных учреждениях, напоминая всем о важности соблюдения правил.

Также на улицы областного центра вышли активисты отряда юных инспекторов. Они вручали всем участникам дорожного движения тематические листовки и воздушные шары белого цвета.

«Госавтоинспекция напоминает, что безопасность на дорогах зависит от нас, от правосознания участников дорожного движения. У каждого из нас есть лишь одна жизнь. Цените свою и берегите чужую», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды.

С 1 января по 17 ноября в Пензе зарегистрировали 625 ДТП. В них погибло 19 человек, 844 получили травмы различной степени тяжести.

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Источник — фото, видео УГИБДД областного УМВД РФ
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