Семьи из Пензенской области выбирают «Территорию жизни»

16.11.2023 | 11:51

В этом году группа компаний «Территория жизни» реализует программы для семей с детьми, предоставляя возможность приобрести квартиру на максимально выгодных условиях в комплексах комфорт-класса «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Застройщик не только предлагает льготную ставку по ипотеке, но и реализует программу для семей, использующих материнский капитал. Направляя субсидию в качестве первоначального взноса, можно получить скидку, удвоив * и утроив ** маткапитал при покупке недвижимости.

Предложения интересны для жителей всей Пензенской области.

Один из таких примеров - семья Купцовых из Башмаковского района, которая приобрела квартиру в ЖК «Арбековская застава» для своей дочери, в будущем она переедет в Пензу на учебу.

«Рассматривали вариант с покупкой в новостройке. Смотрели квартиры во многих жилых комплексах Пензы. Лично ездили, консультировались. Увидели рекламу, приехали, посмотрели и остановились на покупке квартиры в «Арбековской заставе».

Главная причина - здесь лучшее сочетание цены и качества. К тому же уже есть готовая отделка и не придется долго заниматься ремонтом - дистанционно это очень проблематично: логистика на порядок сложнее, непросто контролировать рабочую бригаду. Поэтому взяли квартиру с отделкой. Позже, когда дочь начнет учиться в Пензе, поможем ей с переездом», - рассказала во время приема Анна Купцова.

Квартиры в жилом комплексе «Арбековская застава» сдаются как с предчистовой, так и с готовой отделкой Smart Pro: это обои под покраску, ламинат светлых тонов, натяжной потолок с точечным освещением, межкомнатные двери, сантехника и санфаянс в ванной, кухонный модуль. В комплекте также идет стиральная машинка.

Семья отметила одно из главных достоинств ЖК «Арбековская застава» - развитую инфраструктуру. Здесь есть все для жизни: современная школа, магазины, детские сады, центры развития, салоны красоты, парковая аллея и игровые площадки, храм во имя мучеников Адриана и Наталии.

Также можно использовать маткапитал в качестве первоначального взноса и получить скидку на квартиру в размере до 1,5 млн рублей.

«Если вы думаете, как выгодней использовать материнский капитал, то лучшее предложение - это инвестиция в недвижимость, стоимость которой всегда растет. В рамках акции по удвоению материнского капитала «Территория жизни» индексирует вашу сумму на 100%. Согласитесь, ощутимо. Вы не только получаете дополнительную скидку, но и приобретаете недвижимость», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Информацию о программе утроения маткапитала при покупке недвижимости можно уточнить, позвонив по единому телефону кол-центра +7(8412)203-000 или оставив заявку здесь.

* Название акции - «Удваиваем материнский капитал». Приобретателю предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке 2-комнатной квартиры площадью более 60 кв. м, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6; 3-комнатной квартиры, расположенной в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11; ул. Побочинская, строения № 11, 12, 15, 16, 19, 20 (2-я оч.). Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Подробности у представителей застройщика.

** Название акции - «Утраиваем материнский капитал». Приобретателю предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке 3-комнатной квартиры площадью более 90 кв. м, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Побочинская, строения № 19, 20 (2-я оч.). Общий размер скидки не должен превышать 1 551 000 рублей. Подробности у представителей застройщика.

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