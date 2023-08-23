В больницы Пензенской области поступило 26 эндоскопов

23.08.2023 | 13:38

В Пензенскую область поступило 26 эндоскопов и эндоскопических систем на сумму 43,4 млн рублей. Они поставлены в больницы Башмаковского, Бессоновского, Каменского, Колышлейского, Лунинского, Лопатинского, Нижнеломовского, Пензенского и Сердобского районов.

Оборудование закуплено по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение», реализующегося по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«Всего в рамках данной программы за 5 лет запланировано приобретение почти 6 тыс. единиц медицинского оборудования на общую сумму порядка 2 млрд рублей, выделяемых из областного и федерального бюджетов», - отметил глава Минздрава Пензенской области Вячеслав Космачев.

В пресс-службе ведомства уточнили, что за последние два с половиной года закупили 4 компьютерных томографа, 22 флюорографических аппарата, 27 рентгеновских аппаратов, 11 маммографов, аппараты для ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование и многое другое.

Все это позволило снизить долю диагностического оборудования со сроком службы более 10 лет до 27%.