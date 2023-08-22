Сетевое издание|18+|Вторник|22 авг 2023|09:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Названо условие возвращения мобилизованных домой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев рассказал, когда смогут вернуться домой граждане, направленные в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации.

Гурулев отметил, что мобилизованные лица приравниваются к контрактникам и обязаны нести службу бессрочно.

«Когда будет указ о демобилизации», - такими словами ответил Гурулев News.ru на соответствующий вопрос.

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, в соответствии с которым на военную службу планировалось призвать порядка 300 тысяч резервистов.

Первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ 10 октября. На следующий день ушел второй эшелон, а 20-го числа - третий.

27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил, что регион выполнил мобилизационное задание на 100%.

1 ноября Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что в соответствии с указом президента в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте