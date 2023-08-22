Названо условие возвращения мобилизованных домой

22.08.2023 | 07:50

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев рассказал, когда смогут вернуться домой граждане, направленные в зону спецоперации на Украине в рамках частичной мобилизации.

Гурулев отметил, что мобилизованные лица приравниваются к контрактникам и обязаны нести службу бессрочно.

«Когда будет указ о демобилизации», - такими словами ответил Гурулев News.ru на соответствующий вопрос.

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации, в соответствии с которым на военную службу планировалось призвать порядка 300 тысяч резервистов.

Первую партию мобилизованных из Пензенской области отправили в Южный военный округ 10 октября. На следующий день ушел второй эшелон, а 20-го числа - третий.

27 октября военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков заявил, что регион выполнил мобилизационное задание на 100%.

1 ноября Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что в соответствии с указом президента в ходе частичной мобилизации призваны 300 тысяч человек.