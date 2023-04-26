Пензенцы вновь не услышат сирен и громкоговорителей

26.04.2023 | 11:19

В среду, 26 апреля, в Пензенской области должны были проводить долгожданную проверку систем оповещения населения о ЧС, но она вновь отменена.

О том, что мероприятие не состоится, сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и ГЗН. Новая дата не называется.

В последний раз аналогичную проверку хотели провести 1 марта. Пензенцам даже указали точное время, чтобы граждане не спутали сигнал с фейковым. Однако накануне все отменили.

Такие же мероприятия, анонсированные на 5 октября и 20 июля 2022 года, тоже не состоялись. Причины отмены жителям ни разу не объяснили.

Комплексная проверка систем оповещения предполагает запуск электросирен, мощных акустических систем, громкоговорителей, замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Таким образом, скоро исполнится год с тех пор, как пензенцы ждут завывания сирен, но не слышат.